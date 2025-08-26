イングランド2部ブラックバーンは25日、ポーランド1部レギア・ワルシャワからMF森下龍矢（28）が加入すると発表した。3年契約で、1年の延長オプション付き。移籍金は移籍金は200万ユーロ（約3億5000万円）を超える見込みと報じられている。クラブ公式サイトでは「僕はもう若くない。これが大きなリーグのビッグチームで自分自身に挑戦する最後のチャンスだと思っている。ブラックバーン・ローバーズに移籍してイングランドのサ