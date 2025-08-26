トランプのクック解任に輸出制限・関税警告で円買い・ドル売り、ドル円147円 トランプ米大統領がクックFRB理事を即時解任した。さらにデジタル課税を巡り輸出制限や大幅な追加関税を警告したことでリスク回避の動きが強まっている。ドル売り・円買いでドル円は147円ちょうど。日経は500円超安。時間外で米株はマイナス圏に転じ、金は上昇。クック解任よりも半導体輸出制限・関税警告のほうが懸念されている。