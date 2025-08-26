ドル円147円割れ、日経600円超安トランプが半導体輸出制限・関税警告 トランプ米大統領がデジタル課税を巡り輸出制限や大幅な追加関税を警告、差別的措置が撤廃されない限り大幅追加関税を課し、技術と半導体に対する輸出制限を導入すると述べた。トランプ関税懸念再燃でリスク回避の円買いと米国売りのドル安に。ドル円は147円台を割り込んだ。米株先物も急反落。安全資産の金は上昇している。