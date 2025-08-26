鹿角市で、リンゴやコメがクマに食い荒らされる被害が相次いで確認されています。鹿角警察署の調べによりますと、24日、70代の男性が、鹿角市十和田末広字戸羽ノ沢の果樹園を確認したところ、リンゴ約100個が食い荒らされているのを見つけました。23日午後6時ごろから24日午後6時ごろまでの間に被害に遭ったとみられています。鹿角市花輪字寺坂の果樹園では、60代の男性が、リンゴ約50個が食い荒らされているのを見つけていて、4日