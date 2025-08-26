ちふれ化粧品は9月1日、秋冬の新商品として「ちふれ コンシーラー」と「ちふれ ルース パウダー」の新色を順次販売します。■寒色系のカラーがそれぞれ追加「ちふれ コンシーラー」（880円）は、光とつやで肌悩みを自然にカバーするリキッドタイプのコンシーラー。新色には、ほんのり青みを帯びたやわらかな色味の「ライト ブルー」が登場します。「ちふれ ルース パウダー」（880円）は、ふわっとやわらかく肌に広がるルースタイ