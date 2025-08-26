ブルーイノベーションは３日続伸している。東京証券取引所が２５日の取引終了後、信用取引による新規の売り付け及び買い付けに係る委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする信用取引の臨時措置を２６日売買分から解除すると発表。また、日本証券金融も２６日から貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分に係る銘柄別増担保金徴収措置を解除すると発表しており、取引負担の