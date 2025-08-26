● オリオールズ 3 − 4 レッドソックス ○＜現地時間8月25日オリオール・パーク＞オリオールズの菅野智之投手（35）が25日（日本時間26日）、本拠地でのレッドソックス戦に先発登板。逆転3ランを浴びるなど6回6安打4失点で降板し、今季6敗目（10勝）を喫した。初回、いきなり1番のアンソニーに先頭打者被弾。2ボール2ストライク後の93.8マイル（約151キロ）の高め直球を右中間席に叩き込まれ先制を許した。2回から4回はゼ