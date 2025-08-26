22日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−DeNA』で解説を務めた佐々木主浩氏が、メジャーを挑戦する日本人選手について言及した。佐々木氏はメジャーは「大変ですよ、アメリカは本当にマジで」と一言。「特にみんな大金もらって行きますけど、活躍できればいいですが、できなかった時のチームの居場所はきついですよ。行きたい、行きたいじゃなくて、覚悟を持っていかないと絶対ダメです。みんな成功例しか