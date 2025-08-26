伸和ホールディングスが大幅高で３日ぶりに反発している。２５日の取引終了後に長期保有株主優待制度を新設すると発表したことが好感されている。 毎年３月末日及び９月末日時点で１００株以上を１年以上継続して保有する株主を対象とする優待品を「店舗利用券１万２０００円分またはオリジナル商品１万２０００円相当」（１年未満は「店舗利用券１万円分またはオリジナル商品１万円相当」）に拡充する。２５年９月末