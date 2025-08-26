ＡＬＳＯＫは反発。ＳＭＢＣ日興証券が２５日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を１２００円から１４００円へ引き上げたことが材料視されている。 同証券によると、機械警備の価格改定が早ければ２７年３月期中に実施されると予想。成長期待の高まりにより、セコムとのバリュエーション格差は縮小していくだろうとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複