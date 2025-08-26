2025年8月25日、韓国・JTBCによると、光州（クァンジュ）市で開かれる日韓国交正常化60周年記念の親善音楽会で演奏される予定だった曲が「親日論争」のため曲目から外された。光州芸術の殿堂は25日、「来月3日に開かれる親善音楽会で、当初、演奏予定でポスターにも曲目が明記されていた尹海栄（ユン・ヘヨン）作詞、趙斗南（チョ・ドゥナム）作曲の歌曲『先駆者』を除外した」と明らかにした。同曲は独立運動家を追慕する曲として