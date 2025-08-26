午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２６４、値下がり銘柄数は１２９１、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは倉庫・運輸のみ。値下がりで目立つのは医薬品、電気・ガス、サービス、輸送用機器、ゴム製品、卸売など。 出所：MINKABU PRESS