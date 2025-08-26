奥歯がない状態が続くと、日常生活に支障をきたすだけでなく、周囲の歯や顎の骨にも悪影響を与えることがあります。そのため早めの対処が重要です。 本記事では奥歯がないとどのような影響があるのかについて以下の点を中心にご紹介します。 奥歯の役割 奥歯がない場合の治療法 奥歯がない状態による悪影響を軽減するためには 奥歯がないとどのような影響があるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜ