Number_i・平野紫耀の弟で歌手・インフルエンサーなどとして活動する平野莉玖が、主演を務める予定だった映画『センティエントゲーム』を降板する。自身の公式サイトを通じ、発表した。【写真】昨年5月…映画の制作発表会見にキラキラスマイルで登場していた平野莉玖公式サイトで「この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします」と