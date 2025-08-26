´Æ½¤°å»Õ¡§ÎÓ ÎÉÅµ¡Ê°å»Õ¡Ë Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂ´¶È¡£Åìµþ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÁí¹çÆâ²Ê¡¢À¾°ËÆ¦·ò°é²ñÉÂ±¡Æâ²Ê¡¢Åìµþ¹âÎØÉÂ±¡´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢ NTTÅìÆüËÜ´ØÅìÉÂ±¡Í½ËÉ°å³Ø¥»¥ó¥¿ー¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£°å³ØÇî»Î¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£ÆüËÜÀìÌç°åµ¡¹½Áí¹ç¿ÇÎÅÆÃÇ¤»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñÏ·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ§ÃÎ¾É³Ø²ñÇ§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢¶Ø±ì¥µ¥Ýー¥¿ー¡£ ÈîËþÄã´¹µ¤