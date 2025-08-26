きょうの東京市場で日経平均株価は、一時600円以上、下落しました。アメリカのトランプ大統領が、FRBのクック理事を解任する内容の書簡を自身のSNSの投稿。ドルを売って円を買う動きが強まり、円高方向に進行したことで、株価を押し下げる要因となっています。現在、東京市場は全面安の展開です。