バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は25日、タイ・バンコクなどで4日目が行われ、世界ランキング4位の日本は同17位のウクライナと対戦。2セット先取されてから3－2の大逆転勝ちを収めて開幕2連勝を飾った。また、同じく予選ラウンドプールHで戦うセルビアがカメルーン戦でストレート勝利を収めたことで、日本とセルビアが2連勝となり、両者の決勝トーナメント進