26日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝147円11銭前後と、前日午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝171円35銭前後と1円00銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース