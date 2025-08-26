アメリカのトランプ大統領は、韓国との首脳会談で日韓関係の重要性に触れ、過去には歴史問題が連携強化のハードルになっていたと指摘しました。アメリカトランプ大統領「日韓関係を良好にするのは歴史問題があり大変だった。日本は前進を望んでいたが、韓国側は希薄だった」トランプ氏は韓国の李在明大統領との首脳会談で、日韓関係や日米韓3か国の連携の重要性を強調したうえで、第1次トランプ政権では、慰安婦問題が日韓の間の