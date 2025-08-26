今日26日も関東は猛烈な残暑となるでしょう。東京都心では9日連続の猛暑日(最高気温35℃以上)となり、2022年に並び最長記録となる可能性があります。また、年間の猛暑日日数は22日となり、2023年の最多記録に並ぶ予想です。27日(水)も猛暑が続きますが、28日(木)と29日(金)は一時的に暑さが少し収まりそうです。今日26日も猛烈な残暑東京都心は9日連続猛暑日か今日26日も関東は猛烈な残暑となるでしょう。前橋市やさいたま市、横