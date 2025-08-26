モデルで女優の大政絢（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。全身白の統一したロングTシャツとショートパンツの私服ショットを披露した。「今日の絢服」とつづり、複数枚の写真をアップ。白のロングTシャツに、オフホワイトのショートパンツ、白のサンダル、ブラウンの大きなバッグを合わせている。「連載の撮影に行った日」と記し、「自分メイク最近チークをつけるのにハマっていますbag @ysl」と明かした。ストー