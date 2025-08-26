カンテレの“ダンスボーカル”音楽イベント『SMASH BEAT 4』の追加アーティストが26日に発表され、THE SUPER FRUITの出演が決まった。【写真】TikTok界隈で人気のTHE SUPER FRUITが登場ダンスボーカルをテーマに、いま最も勢いのあるアーティストたちによる熱いパフォーマンスを届けるライブシリーズの第4弾。9月10日にZepp Namba（OSAKA）、9月12日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催される。THE SUPER FRUITは、男性版清純派