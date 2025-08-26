ラトニック米商務長官＝25日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ラトニック米商務長官は25日放送の米FOXニュースの番組で、日本との関税交渉の合意に関する発表を今週後半に行うと明らかにした。日本が既に約束した5500億ドル（約80兆円）の対米投資を巡り、枠組みの内容を確認する共同文書を作成する方向で調整していることが複数の日本政府関係者への取材で分かった。赤沢亮正経済再生担当相が週内にも訪米し