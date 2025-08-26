トヨタ自動車は、株主優待で付与されるスマートフォン決済アプリ「トヨタウォレット」の残高の受け取り期限を来年２月まで延長したと明らかにした。当初の期限の今年７月までに手続きを完了できなかった株主が多かったため、手続きの期限を伸ばして対応する。株主優待では、保有株式数と保有期間に応じて、株主にトヨタ車の購入などに使えるウォレットの残高を最大３万円贈呈する。株主優待を受け取るには、トヨタの株主専