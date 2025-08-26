【増田俊也 口述クロニクル】#38【「時代に挑んだ男」加納典明】（37）今ふと思った。乗馬中の大ケガで帰京したのは、馬たちがわざと…作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇加納「たしかにね、馬にはわかったのかもしれない。『このまま加納さんがここにいたらカメラを持たなくなってしまう』って。たしかに