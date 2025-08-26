ラ・リーガで活躍するイングランド代表は今夏移籍の噂が出ている。『News Shopper』のボビー・マンジ氏によると、アトレティコ・マドリードに所属する25歳のイングランド代表MFコナー・ギャラガーは今夏の移籍市場でプレミアリーグに復帰する可能性があるという。チェルシーの下部組織出身であるギャラガーはチャールトン・アスレティック、スウォンジー・シティ、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンへのレンタル移籍で経験積む