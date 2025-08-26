サウサンプトンで活躍する日本代表DFは今夏クラブを離れるようだ。『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、サウサンプトンに所属する25歳の日本代表DF菅原由勢は今夏の移籍市場でブンデスリーガのブレーメン移籍が決定的になっているという。昨夏の移籍市場でオランダのAZからサウサンプトンに完全移籍を果たした菅原。昨季はプレミアリーグデビューシーズンながらも16試合に先発出場し1ゴール1アシストと主力とし