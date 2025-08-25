とちぎテレビ 警備会社のグループが社会福祉への貢献を目的に設立した財団が２５日、那須烏山市で障がい者支援を行う社会福祉法人に車両を寄贈しました。 車両を贈ったのは、「公益財団法人ＡＬＳＯＫありがとう運動財団」です。 寄贈式で、宇都宮市に本社を置くＡＬＳＯＫグループ北関東綜合警備保障の青木靖典社長から、「社会福祉法人大和久福祉会」の網野榮理事長にレプリカのキーが手渡されました