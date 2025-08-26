お笑い芸人の「ですよ。」（49）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。電車内と思われる座席で、前の席の客の足がはみ出るように自身の方に向けられている“衝撃ショット”を公開した。ですよ。は「SNSでたまに流れて来てて都市伝説かと思ってましたが本当にありました」と記述。前の席の座席の背もたれと窓ガラスの間にある窓枠部分に、人の足が、ですよ。の方にかかとを向ける形で乗せられて突き出されている写真をアップした。