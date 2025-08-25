とちぎテレビ 小山市でホテルを運営する茨城県筑西市の企業が、国際宇宙ステーションにある日本の実験棟「きぼう」の関連資料を、自社のテーマパークで２６日から一般公開するのを前に、２５日、先行して報道関係者に披露しました。 ひと際目を引く「きぼう」の中心的な実験スペース「船内実験室」に、宇宙飛行士の訓練器具など、「きぼう」に関係する合わせて１５点の資料が展示されています。