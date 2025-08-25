とちぎテレビ 戦後８０年の今年、８月６日に広島市で行われた「広島平和記念式典」に参列した小山市と野木町の中学生が、２５日、現地での経験や、平和の尊さについて学んだことを報告しました。 小山市と野木町、そして隣の茨城県結城市では、平和の尊さを後世に繋いでいこうと、２０１６年から、それぞれの中学校から選ばれた代表の２年生が、合同で広島平和記念式典に参列しています。 今年は、小山市から２７人、野木