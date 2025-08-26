フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（２９）が２６日放送の「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、結婚を生報告した。番組の冒頭、伊藤利尋アナウンサーが「藤本アナ、ご結婚ということで、おめでとうございます」と言うとスタジオは拍手に包まれ、フリルブラウス衣装の藤本アナは「ありがとうございます、私事で」と恐縮しながらも笑顔を見せた。「私事で、ありがとうございます。改めて、仕事を頑張って