欧州主要リーグは移籍市場が残り1週間ほどとなり、動きが慌ただしくなってきた。イングランド2部ブラックバーンは、25日にポーランド1部レギア・ワルシャワから日本代表MF森下龍矢を獲得したと発表。契約は2028年6月末までの3年で、背番号はレギア時代と同じ25番になった。森下はレギアではピッチ外のキャラクターでも愛される存在だった。レギアは「我が日本大使、みんなを笑顔にさせる男！アリガト、サムライ」と惜別のメッセー