神戸市のマンションで住人女性が刺殺された事件で、女性が会社を退勤する数分前に、谷本将志容疑者とみられる男が付近にいたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。待ち伏せしていたか襲撃対象を探していた疑いがある。