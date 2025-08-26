２０２６年３月に開催される野球の国・地域対抗戦「２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣ」（２６年ＷＢＣ）の１次ラウンド東京プール（東京ドーム）をＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＩＮＣ（ＷＢＣＩ）とともに主催し、１０試合の運営・興行を担う読売新聞社は２６日、「２０２６年ＷＢＣに関するＮｅｔｆｌｉｘの発表について」とする文書を報道関係各社に配布。ＮｅｔｆｌｉｘがＷＢＣ全