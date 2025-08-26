ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（48）が26日、自身のXを更新。「紙」の分別を呼びかけた。「紙は可燃ごみではなく、古紙回収がある地域は『雑がみ』として出してくれると嬉しいです」と投稿。「資源として出された紙は週刊誌の紙に生まれ変わります！」と説明した。「どーせ分けても最後はまとめて燃やすんでしょなんて言われますが、マジで資源にしているので安心してください」と呼びか