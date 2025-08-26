２６日の東京株式市場は売りが優勢となり、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比で６００円超下落した。午前の終値は４５３円２９銭安の４万２３５４円５３銭だった。前日の米株式市場で主要株価指数がそろって下落した流れを受け、東京市場でも取引開始から売り注文が優勢となった。トランプ米大統領が自身のＳＮＳで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事の解任を表明し、対ドルの円相場が円高・ドル安に振れ