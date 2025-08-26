篠山産業高の長沢宏行監督部員に暴力を振るったとして、兵庫県立篠山産業高（同県丹波篠山市）が同校野球部の長沢宏行監督（72）を指導から外していたことが26日、関係者への取材で分かった。事実上の解任とみられる。長沢氏は高校野球の名指導者として知られ、2022年10月から同校の野球部監督を務めていた。関係者によると、長沢氏は今年7月10日、同校のグラウンドで部員同士の紅白戦中、けがをしているのに試合に出ようとし