広東省広州市で開催された第33回広州博覧会が24日、3日間の会期を終えて閉幕した。調印された経済貿易協力プロジェクトは累計83件に上り、意向が表明された契約金額は400億8100万元（約8216億6050万円）に達した。今回の博覧会では、イノベーション・発明、都市再生、自動車アフターサービス市場、消費支援、パッケージ、介護・ヘルスケア、医療、ギフト・ホーム、文化クリエイティブIP、工芸美術などを網羅する4つのテーマ展示エ