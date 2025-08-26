お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。大物実業家の自宅での“宅飲み”を報告した。「前澤邸でとっても豪華な宅飲みさせて頂きました」とつづり、愛犬・利休を抱く衣料品流通サイト大手ZOZO創業者で実業家の前澤友作氏と、お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣とのスリーショットをアップした。真っ赤なソファに座り、リラックスしたショットで「プペル〜宇宙〜タイ（笑）の話はずっ