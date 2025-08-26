「オリオールズ−レッドソックス」（２６日、ボルティモア）オリオールス・菅野智之投手が先発し、６回６安打４失点で降板した。チームは３−４とリードを許し、今季１１勝目はならなかった。菅野は初回、先頭のアンソニーに６号右中間ソロを被弾した。その後は立ち直り四回まで無失点。その間、味方打線が３点を奪って試合をひっくり返したが、五回に悪夢が待っていた。先頭から２者連続安打を浴びると、１死後にデュラン