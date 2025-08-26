今年4月、新潟県上越市の小学校で給食にガラス片が混入したにも関わらず児童に食事を続けさせた問題で、県教育委員会は8月25日付けで、担任の20代の男性教師を戒告処分としました。 戒告処分を受けたのは上越市内の小学校の20代の男性教師です。この小学校では今年4月、5年生の教室で蛍光管が割れ、配膳台にあった給食に混入する事案が発生。マニュアルでは異物が混入した場合、給食を中断し校長に報告するなどの対応が定められて