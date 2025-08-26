「音読」「読み聞かせ」に効果があることはなんとなく知っていても、忙しくて実践まではできていない方が多いのではないでしょうか（写真：Kostiantyn Postumitenko/PIXTA）実は「多くの日本人が、教科書さえきちんと読めていない」そんな衝撃の結果が、50万人以上が受検したリーディングスキルテストの結果から見えてきました。30万部超のベストセラーとなった新井紀子氏による著書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の待望の