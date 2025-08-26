ブラックバーン(イングランド2部)は25日、レギア・ワルシャワ(ポーランド1部)の日本代表MF森下龍矢(28)が加入することを発表した。契約期間は2028年6月までの3シーズンで、1年間の延長オプションが付いている。森下は2020年にサガン鳥栖でプロキャリアをスタートさせ、2021年に名古屋グランパスへ完全移籍。3年間プレーした後、2023-24シーズン途中にレギア・ワルシャワへ期限付き移籍した。2024-25シーズンは公式戦で14ゴー