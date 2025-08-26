行政処分の公表資料には「犯罪行為やコンプライアンス違反行為が継続的に発生」という、にわかには信じがたいネクステージの惨状がつづられている（記者撮影）【写真】ずさんな保険販売と管理体制の不備などで業務改善命令を受けた、中古車販売大手のネクステージ旧ビッグモーター（BM）を彷彿とさせる経営実態だった。金融庁と東海財務局は8月6日、中古車販売大手で保険代理店を兼営するネクステージに対して、保険業法に基づく業