自民党派閥裏金事件で、政治資金規正法違反罪で元参院議員大野泰正被告と共に在宅起訴された当時の秘書に対する東京地検特捜部の取り調べについて、最高検が一部を「不適正」と認定したことが26日、関係者への取材で分かった。