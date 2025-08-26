ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新東名高速道路下り線、トレーラーが横転する事故が発生 愛知・岡崎… 交通事故 時事ニュース 愛知県 ABEMA TIMES 新東名高速道路下り線、トレーラーが横転する事故が発生 愛知・岡崎市 2025年8月26日 9時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26日朝、愛知県岡崎市の新東名高速の下りでトレーラーが横転した 単独事故とされ、運転手の男性が軽傷とみられるという 事故の処理のため、現在一部区間が通行止めとなっている 記事を読む おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分 「蚊の10倍」猛烈かゆみが襲う 水辺にいる″スケベ虫″に注意 2025年8月25日 19時57分 「村もさぞ無念」鳥羽シェフ監修の“1億2600万円”古民家レストランが3年で閉業もSNS冷ややか声 2025年8月25日 20時10分 「クマ殺すな」北海道に苦情殺到→石井アナ「これ誰が苦情電話してるんですか？」 石原良純「自分とこの町に出たらどうするの？」 カンテレ番組 2025年8月24日 18時20分