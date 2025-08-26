ザクザク食感の「世にもおいしいチョコブラウニー」×「ドトールコーヒー」が初コラボ。コーヒー好きにぴったりな「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」が9月1日（月）から、一部コンビニなどに数量限定でお目見えします。プチ贅沢な「世にもおいしいチョコブラウニー」シリーズ「世にもおいしいチョコブラウニー」（税込172円）は、2018年にベーカリー『ハートブレッドアンティーク』から誕生した人気シリー