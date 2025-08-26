クック理事会人を受けてリスク警戒、ドル売り円買いがやや優勢＝東京為替 ドル円は１４７円８０銭台での推移から、トランプ大統領のクックＦＲＢ理事解任を受けて１４７円３０銭台へ急落、中銀の独立性への疑義に加え、トランプ氏が新たに指名する理事が利下げに前向きなハト派である可能性が高いことなどがドル売り円買いにつながった。 USDJPY147.35