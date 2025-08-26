ドル円理論価格1ドル＝147.63円（前日比+0.12円） 割高ゾーン：148.63より上 現値：147.23 割安ゾーン：146.64より下 過去5営業日の理論価格 2025/08/25147.51 2025/08/22148.08 2025/08/21148.18 2025/08/20148.00 2025/08/19147.48 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています